“Musica per te”, un memorial per ricordare Lorenzo Amato

Tra le splendide mura della Cattedrale di Scala dell’XI secolo, sabato 15 settembre, a partire dalle ore 20 ci sarà l’evento “Musica per te”, la seconda edizione del memorial dedicato a Lorenzo Amato. La serata musicale avrà luogo dopo la messa in suffragio (ore 19) per Lorenzo, guida turistica in Costiera Amalfitana scomparso un anno fa, amante della cultura e grandissimo appassionato di musica in tutte le sue espressioni. La serata sarà allietata da musica classica e leggera, con momenti dedicati all’arte della danza e occasioni di vivo ricordo. Performance musicali saranno eseguite e accompagnate dai figli di Lorenzo, Diego e Teresa, dal sempre suggestivo suono del flauto traverso. “Musica per te” è un evento musicale per tutti che fa bene all’anima, nel segno dell’amore e della bellezza.