Musica. Sorrento Jazz Festival 2018, un’edizione tutta al femminile

Dal 14 al 16 dicembre, il Teatro Comunale Tasso ospita la 19ma edizione del Sorrento Jazz Festival, promosso ed organizzato dal Comune di Sorrento nell’ambito del cartellone M’Illumino d’Inverno. Tre i concerti in programma, con inizio alle 19 ed ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si parte con Loving Ella, un progetto che Simona Molinari articolerà in un viaggio narrativo per portare in scena le canzoni che hanno caratterizzato la sua carriera, ed alcuni aneddoti biografici della controversa vita privata di Ella Fitzgerald: gli inizi, gli amori, le passioni, la malattia. Sul palco, Massimiliano Coclite al piano, Fabrizio Pierleoni al basso e Fabio Colella alla batteria.

Il 15 dicembre sarà la volta di “So right”, l’omaggio dedicato da Maria Pia De Vito a Joni Mitchell, diventato un “classico” che ha girato in lungo e largo l’Italia, approdando nel 2007 anche al Blue Note di New York. La formazione è composta da Julian Oliver Mazzariello al piano, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Si conclude il 16 dicembre con B&B Quartet, un poker di musiciste eclettiche ed appassionate: la voce di Ileana Mottola, la chitarra di Eleonora Strino, il contrabbasso di Beatrice Valente e la batteria di Alessandra d’Alessandro. Un bouquet di brani colti dall’ampio campo del jazz che si estende dal blues di New Orleans ai palcoscenici di Broadway, dallo swing delle grandi città americane alle pellicole di Hollywood.