Musica. A Sorrento Incontra, Francesco Di Bella

Mercoledì 25 luglio, alle ore 21.15, Francesco Di Bella con il suo “Concerto in acustico” (ingresso libero) inaugurerà un nuovo suggestivo luogo di spettacolo a Sorrento: la Terrazza Panoramica del Teatro Comunale Tasso.

Poeta e musicista, Di Bella si prepara a festeggiare i vent’anni di carriera: un interprete unico ed autentico della scena “alternativa” italiana, autore dell’onda che dalla fine degli Anni ’90 ha dato vita alla nascita del rock d’autore contemporaneo. Ad attendere i fan dell’ex frontman dei 24 Grana, i suoi più grandi successi, accompagnato dalla chitarra di Alfonso Bruno.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.

Info line 0815335246.