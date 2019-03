MUSICA A SANTA MARIA DE LAMA

La Soprintendenza ABAP di SA e AV e il Touring Club Italiano, Club di Territorio Salernoaderiscono all’edizione primaverile di Aspettando la festa della Musica proponendo una performance musicale a cura del Wi-Fi trio, con Gennaro Minichiello violino, Eduardo Caiazzaviola e Ezio Testa fisarmonica.

L’evento, organizzato dall’Ufficio promozione e attività culturali di Salerno in collaborazione con La Confraternita de’ Musici di Brindisi, un’Associazione culturale che si propone di promuovere la Cultura Musicale attraverso multiformi soluzioni, intende proporre al pubblico l’esperienze musicale di Astor Piazzolla, musicista e compositore argentino, riformatore del tango tradizionale con commistioni jazz. Il tango di Piazzolla è decisamente diverso dal tango tradizionale per l’introduzione di strumenti che non venivano utilizzati precedentemente come l’organo Hammond, il flauto, il basso elettrico, la batteria, le percussioni e la chitarra.