Sorrento Musica. Gegé Telesforo e il Trio Bobo al Lemon Jazz Festival

Il 28 e il 29 luglio, a Villa Fiorentino, a Sorrento, ingresso libero



Ancora due giorni all’insegna della buona musica, quelli proposti dal Lemon Jazz Festival sabato 28 e domenica 29 luglio, a Villa Fiorentino, a Sorrento, con inizio alle ore 21 (ingresso libero).

La rassegna, diretta da Mario Mormone, propone Gegé Telesforo, artista poliedrico e vocalist raffinato, oltre che percussionista e polistrumentista. Con lui, sul palco Dario Deidda al basso, Stefano Costanzo alla batteria e Marco De Gennari al piano.

L’indomani sarà la volta del Trio Bobo. Faso e Christian Meyer, ossatura ritmica degli Elio e le Storie Tese incontrano Alessio Monconi, uno dei chitarristi jazz più talentuosi ed apprezzati in circolazione.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.