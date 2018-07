Musica. Concerto al tramonto dei Gatos do Mar

Martedì 31 luglio, ore 20, piazza della Vittoria, Sorrento, ingresso libero

Martedì 31 luglio, alle ore 20, in piazza della Vittoria, a Sorrento (ingresso libero) nuovo appuntamento con la rassegna “I concerti al tramonto”, promossa dal Comune di Sorrento su un progetto del “Movimento 22 dicembre” e realizzato in collaborazione con la Fade In e con la Federalberghi Penisola Sorrentina.

Appuntamenti che nascono dall’esigenza di offrire, ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento, suggestioni della tradizione musicale classica napoletana e nuove contaminazioni sonore. Il tutto in un suggestivo contesto naturale, meta di tantissimi visitatori richiamati dallo spettacolo del tramonto.

L’arpa di Gianluca Rovinello, la voce di Annalisa Madonna e le percussioni di Pasquale Benincasa diventano una zattera per viaggiare ed esplorare nuovi mondi. Il tutto con una elegante ironia, con una voglia di divertire e divertirsi: dai ritmi latini al blues, dalla tradizione popolare italiana al jazz statunitense.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinato dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, la City University of New York e la Campania Music Commission.

Info: 3282005169