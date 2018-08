MUSIC ON THE ROCKS, weekend strepitoso stasera venerdì 31 agosto con Dance Machine e domani sabato 1 agosto con la serata Shuffle

MUSIC ON THE ROCKS, la grotta più amata della Costiera Amalfitana, presenta il suo weekend all’insegna del divertimento e della buona musica.

Infatti stasera, venerdì 31 agosto 2018, presenta la serata “Dance Machine“, con il consolle Djs Claudio Cerchietto+ Max Zotti

Voice Gianluca Gallo

Live Show Marco Rovezzi

Divertimento assicurato!

Non farti scappare anche la serata di sabato 1 settembre 2018 per iniziare il mese con uno sprint in più!

Infatti il Music presenta la serata “Shuffle” con il resident Dj Mario Iovieno Vocalist Emsi Gallo, Terrazze Live Marco Rovezzi,

Con l‘Albertino direttamente da Radio Deejay, Willy Ragosta e Max Zotti.

Info e contatti

,

089 875874

Via grotte dell’incanto

84017 Positano