MUSIC ON THE ROCKS weekend imperdibile con due serate da urlo, stasera Dance Machine e domani sabato 25 agosto il Guest Dj LUCA GUERRIERI

Il Music On the rocks, non perde il mood estivo, infatti presenta un weekend imperdibile a partire da stasera, Venerdì 24 Agosto 2018, presenta l’evento “Dance Machine”. In consolle i Djs Claudio Cerchietto più Max Zotti, Voice Gianluca Gallo

Live Show Marco Rovezzi

Invece, Sabato 25 Agosto 2018 presenta il Guest Dj LUCA GUERRIERI, Deejay e produttore italiano, specializzato in Dance and Electronic Music. Nella Main Area troverete Djs Giacomo Donati con Max Zotti e Mario Iovieno, Voice Gianluca Gallo

Live Area Marco Rovezzi + Dj Martino Aquaro

Info e contatti

Music On the rocks

Via grotte dell’incanto

84017 Positano

Cell 333 656 5269