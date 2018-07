MUSIC ON THE ROCKS: un weekend leggendario stasera e domani a Positano

MUSIC ON THE ROCKS Disco Dinner Club di Positano, in Costiera Amalfitana, è da 40 anni un punto di riferimento per il clubbing nazionale e internazionale.Il Music è una delle discoteche all’avanguardia in Europa per location e programmazione, meta di Vip dello Show Business e di personaggi del Cinema e dello Spettacolo, presenta un weekend di fuoco, infatti stasera venerdì 13 luglio al via la serata “Dance Machine” con Dj Max Zotti più Mario Iovieno e vocalist Emsi Gallo.

Non finisce qui, infatti, domani sabato 14 luglio presenta l’evento con il Dj producer DAVID PENN uno dei maestri della house spagnola, Penn, è un dj famoso in tutto il mondo. Il consolle anche il Dj Peppe Citarella nella Main Room Djs Max Zotti + Francesco Trimarco Voice Gianluca Gallo

Live Show Marco Rovezzi