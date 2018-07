Positano: Da oggi Mercoledì 4 luglio ritornerà il famoso Mercolady del Music on the rocks con tante sorprese ad attendervi, quest’anno con il format OCTAHEDRON.

L’ottaedro e’ un poliedro con otto facce triangolari, otto triangoli equilateri che formano lo stesso solido proprio come i loro otto guest’s , mercoledì,’ completeranno la

programmazione 2018 che ospitera’ otto diversi performer e generi musicali.

info e contatti:

MUSIC ON THE ROCKS

Via grotte dell’incanto

84017 Positano