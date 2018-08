MUSIC ON THE ROCKS presenta stasera 29 Agosto 2018, l’ultima serata targata OCTAHEDRON

MUSIC ON THE ROCKS Il disco club, più amato della Costiera Amalfitana, da tantissimi vip e non presenta la serata di stasera, mercoledì 29Agosto 2018, ottava e ultima serata che chiuderà’ il cerchio degli otto eventi di OCTAHEDRON.

In occasione della sua nuova release “EASY LOVING” on Ultra music, ritornerà’ in consolle mr JUNIOR BLACK, affiancato da LUDWIG ex componente della Dark Polo Gang, per una serata musicale all’insegna della Hip Hop, della Trap e delle hit dance dell’estate , con la presenza del cast artistico al completo.

MUSIC ON THE ROCKS ti aspetta per l’ennesimo mercolady di successo.

Main Area Djs Max Zotti + Mario Iovieno

Voice Gianluca Gallo

Live Show Marco Rovezzi

Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio

MUSIC ON THE ROCKS

Via grotte dell’incanto

84017 Positano