MUSIC ON THE ROCKS presenta weekend di fuoco stasera venerdì 10 agosto white party e Sabato 11 Agosto 2018 Blackontherocks

MUSIC ON THE ROCKS, bellissima discoteca nella perla della Costiera Amalfitana, Positano, presenta la serata di sabato 11 Agosto 2018 Blackontherocks.

In consolle nella Main Area Djs Kokob più Max Zotti

Resident Dj Mario Iovieno

Voice Gianluca Gallo

Invece nella bellissima terrazza troveremo Marco Rovezzi + Dj Pierpaolo Siano

Invece stasera, venerdì 10 agosto 2018 il MUSIC ON THE ROCKS presenta la serata WHITE PARTY Dance Machine

In consolle Djs Claudio Cerchietto + Max Zotti

Voice Gianluca Gallo

Live Show Enzo Toscano





Nella notte… Positano sogna ed il mondo balla!

Info e contatti

MUSIC ON THE ROCKS

Via grotte dell’incanto Positano

Chiama 333 656 5269



Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio