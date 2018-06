Music On The Rocks presenta l’evento #Houselegendsontherocks sabato 23 giugno 2018,ospite il Dj ATFC ,attualmente, può vantare due presenze nella Top 20 inglese e un crescente numero di richieste per dei remix. Difficile definire lo stile del dj, che mescola le sue radici hip-hop, jazz, soul e funk con suoni elettronici.

In consolle anche il Dj Resident Francesco Trimarco con il vocalist Emsi Gallo, ci sarà anche Peppe Citarella più Max Zotti.

Sulla meravigliosa terrazza, invece, ci sarà il live di Genny Marigliano con il Dj set Salex.

Info e contatti

Music On The Rocks

Via grotte dell’incanto

84017 Positano