MUSIC ON THE ROCKS presenta le serate di stasera Friday night con il piano show Rovezzi e sabato 15 settembre 2018 Positano Mon Amour

MUSIC ON THE ROCKS, l’ energia, Ritmo e il Suono della Costiera Amalfitana, il disco club più seguito con dj ospiti internazionali, presenta la serata di stasera, venerdì 14 settembre 2018 con Friday night, con il piano show di Marco Rovezzi e in consolle il Dj Pierpaolo Siano.

Invece, sabato 15 settembre 2018 presenta la serata “Positano mon amour” by bluemoon grup, dove vi aspetta il divertimento assoluto e ottima musica, con i Dj Max Zotti, Elio Alaia e Marco Avitabile, vocalist Max Righi e il president Mario Iovieno, con il libe di Peppe Parlato.

MUSIC ON THE ROCKS

Via grotte dell’incanto

84017 Positano

Cel 333 656 5269