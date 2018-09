Music On The Rocks Positano, il discoclub più bello e suggestivo della Costiera Amalfitana presenta la serata di domani, sabato 29 settembre 2018, direttamente da Radio Deejay Shorty, Francesco Sortino, Dj Producer e regia in Radio Deejay, con il suo tormentone estivo ‘Canta Canta’.

Ci saranno in consolle anche il Dj Max Zotti e il vocalist Emsi Gallo, con il resident Dj Francesco Trimarco.

Info e contatti

Music On The Rocks

Via grotte dell’incanto

84017 Positano

cel.333 656 5269