Music On the rocks Positano Lunedì 9 luglio 2018 e giovedì 12 presenta Monday Licious Love & peace e BeefCake, presentatore Alessandro Cecchi Paone

Le serate della bellissima discoteca Music on the Rocks entrano nel vivo, infatti sempre più appuntamenti infrasettimanali, per un divertimento assicurato!

Presenta l’evento lunedì 9 luglio 2018 “Monday Licious Love & Peace “con il Dj Mario Iovieno, vocalist Mc Gallo.

Ingresso Gratuito

Invece Il giovedì 12 presenta un’altra serata “BeefCake” con la Special Guest Vittoria Schisano, presentatore Alessandro Cecchi Paone, live band Sha ‘Dong, e musica selezionata da Max Zotti Mario Iovieno più Lill8.

Info e Contatti

Music On The Rocks

Via Grotte Dell’Incanto, 51 Spiaggia Grande, Positano Musicontherocks.it 089 875874 Antonio 3336565269 Daniele 3386383615