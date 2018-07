Music On the rocks Positano giovedì 12 presenta l’evento BeefCake, presentatore Alessandro Cecchi Paone e con Vittoria Schisano

GIOVEDI’ 12 LUGLIO La forza e la bellezza del corpo degli sportivi saranno al centro della nuova serata “BEEF CAKE” , il giovedì al MUSIC ON THE ROCKS. Il nome si riferisce alle riviste e ai film sui body builders americani degli anni 50 e 60. A celebrare i fisici possenti e armonici degli atleti invitati saranno le famose drag queen della costiera TIFFANY e le sue Girls. Uno show per tutti i gusti con un ospite speciale direttamente dall’ultima Chiambretti Night , la più bella e famosa trans italiana VITTORIA SCHISANO, l’unica ad aver meritato la copertina di Playboy. Immersa in una vasca inviterà i ragazzi più belli ad una intervista ravvicinata e corpo a corpo tra la schiuma. “BEEF CAKE” sarà una serata internazionale e di classe mai vista prima in costiera,presentata da Alessandro Cecchi Paone. LIVE & DISCO ALL NIGHT LONG

Info e Contatti

Music On The Rocks

Via Grotte Dell’Incanto, 51 Spiaggia Grande, Positano Musicontherocks.it 089 875874 Antonio 3336565269 Daniele 3386383615