MUSEO IN PIAZZA con vintage per restauri

Il consueto appuntamento con il mercatino vintage di beneficenza è arrivato! Sabato 27 aprile vi aspettiamo numerosi in piazza Lauro! Cosi apre il suo post Serena Abbondandolo addetto stampa del club AMICHE DEL MUSEO CORREALE.

Queste gentili signore sanno rimboccarsi le maniche e raggiungere l’obiettivo che si sono prefissate. Ne hanno raggiunti tanti, l’elenco è lungo, dalla fruizione del parco in notturna al restauro di tantissime opere d’arte, non si fermano mai.Sono sicuramente un valido supporto al presidente della Fondazione Gaetano Mauro.

Come sempre, il mercatino ha lo scopo di raccogliere fondi per realizzare i nostri progetti : restauri di opere, piccoli lavori di ristrutturazione. Il prossimo obiettivo è… Ambizioso! Decisamente particolare e innovativo, ma proprio per questo motivo, le Amiche del Museo Correale sono ancora più decise e determinate! Per ora manteniamo il segreto… Ma partecipate al nostro mercatino per darci sostegno!

Sabato 27 aprile in piazza Lauro!

Lucio Esposito