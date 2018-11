IL MUSEO DI PAESTUM APRE I SUOI DEPOSITI SOTTERRANEI foto

dagli inviati di Positanonews

Il direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel a noi inviati di Positanonews che lo incontrammo a Napoli, ci preannunciò che avremmo avuto una grossa sorpresa- regalo in occasione della Borsa Internazionale del Turismo Archeologico. Infatti, la mostra DAL BUIO ALLA LUCE, apre i depositi e lascia a bocca aperta i visitatori, che guidati dai restauratore, sfogliano un enorme libro di ferro e pietre tombali straordinariamente decorate. le pitture, tutte restaurate offrono nuovi scenari di lettura ed interpretazione, a seconda della loro provenienza sono lucane, etrusche o greche. Al momento questa apertura è legata ai giorni della Borsa, ma da dicembre sarà aperta al pubblico su prenotazione e con un biglietto a parte di un euro.

La penisola Sorrentina è particolarmente legata al Parco Archeologico di Paestum per la Presenza di Paola Zancani Montuoro, sia come scavatrice dell’Heraion alla Foce del Sele , che come approntatrice del Museo di Paestum, per cui ad ogni evento accorriamo con grande enfasi. Purtroppo la maledizione dell’acqua perseguita Donna Paola, l’Heraion e il relativo museo sono chiusi per esondazione del fiume, come anche a Sibari, gli scavi sono stati completamente coperti dal fango per la seconda volta.

Dal 15 al 18 novembre 2018, in occasione della XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico Archaeological Tourism Exchange, il museo riapre le porte dei depositi con l’iniziativa “Dal buio alla luce”, visite guidate in italiano e in inglese per scoprire il dietro le quinte di un grande museo archeologico: un progetto sperimentale di quattro giorni, ma che diventerà stabile a partire da Natale. Il visitatore potrà entrare nel cuore del museo archeologico e sperimentare un percorso fuori dall’ordinario, aggiungendo solo 1 euro al costo del biglietto al Parco.

L’iniziativa pone il Parco Archeologico di Paestum tra i primi luoghi della cultura italiani a lanciare un format di visita unico che garantisce l’accessibilità – fisica e culturale – a tutti gli utenti.

“Nell’elaborazione del percorso – dichiara Zuchtriegel – ci siamo ispirati alle visite dietro le quinte che offrono molti teatri in tutto il mondo. Anche il nostro obiettivo è quello di far vedere l’archeologia dietro le quinte. Il percorso sarà un’esperienza particolare, questo lo posso assicurare”.

Per ogni visita è prevista la partecipazione di massimo 20 persone; l’appuntamento è alla biglietteria del Museo alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. La visita, curata dai restauratori e dagli assistenti alla fruizione, durerà circa 20 minuti.

Biglietto: area archeologica + museo + depositi € 10,00 – con abbonamento Paestum Mia e Card Adotta un blocco solo € 1,00