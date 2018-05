MUSEO GEORGES VALLET IN VILLA FONDI. 19 – 20 MAGGIO 2018 | FESTA DEI MUSEI e NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Il Museo Archeologico Georges Vallet, nella persona della Direttrice Tommasina Budetta, recependo le indicazione del Ministero dei beni Culturali, organizza in collaborazione con il Comune di Piano,l’associazione Voli Pindarici, Barattoli Cosmici, Musa, Mondadori Store di Piano, una grande festa a partire dalle 17.00 di domenica 20 maggio 2018, per amici e appassionati ma soprattutto famiglie e bambini. Manifestazione che si interseca con gli appuntamenti musicali di ArcheoAperiMusica, già iniziato domenica scorsa e proseguono nelle prossime.

Ci sarà una visita guidata fatta dall’imperatore Augusto in persona, Omero ci parlerà del mito delle sirene, partendo dal vaso di Borea e Crizia, un attore in costume greco, ci racconterà del vento del nord, tanto amato dai greci perché tiene lontano le navi nemiche persiane. Pollio Felice e Stazio in persona ci parleranno della sua villa di Punta del Capo a Sorrento. Saranno organizzati laboratori di scrittura speciale sempre per adulti e bambini. Come la bustrofedica che è una scrittura che non ha una direzione “fissa” ma procede in un senso fino al margine scrittorio e prosegue a ritroso nel senso opposto, secondo un procedimento “a nastro”, senza “andare a capo” ma con un andamento che ricorda quello dei solchi tracciati dall’aratro in un campo. O la scrittura destrosa osco sannita nella iscrizione di Punta Campanella. Insomma un apprendere con diletto e divertimento per proporre il museo non come un oggetto statico ma vivo e attivo.

Lucio Esposito