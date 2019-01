Museo della Carta e Lemon Tour ad Amalfi in sinergia con un biglietto unico per far scoprire ai visitatori la possibilità di scoprire entrambe queste eccellenze con un solo biglietto.

Il progetto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo venerdì 1 febbraio alle ore 16:00 alla Sala Biblioteca del Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

La Amalfi Lemon & Paper Experience inizierà con il Lemon Tour classico, che consiste nella visita guidata di uno splendido giardino dove si coltiva il pregiato Limone di Amalfi IGP. I visitatori saranno poi accompagnati da una guida che illustrerà tutte le fasi della coltivazione delle piante e si avrà anche la possibilità di vedere i contadini all’opera sui terrazzamenti.

Subito i visitatori saranno accolti al Museo, ospitato in un’antica cartiera medievale ancora funzionante, e dove avranno la possibilità di assistere alla magia della nascita della carta.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il Prof. Giuseppe Gargano, Presidente Onorario del “Centro di Cultura e Storia Amalfitana” – docente e studioso di storia medievale; la dott.ssa Enza Cobalto – Assessore alla Cultura Comune di Amalfi; il dott. Emilio De Simone – Museo della Carta Amalfi; il dott. Salvatore Aceto – Azienda Agricola Aceto – Amalfi Lemon Experience e Mario Acuto – AMALFIWEB S.r.l.s.

