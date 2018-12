IL MUSEO CORREALE INCONTRA E PREMIA GESAC, EAV E MSC

Ambiente, cultura, turismo: sono questi i cardini attorno ai quali mercoledì 12 dicembre alle ore 16:00 al Museo Correale si premieranno le tre compagnie di trasporto e turismo più importanti della Campania.

Gesac (Aereoporto Internazionale di Napoli – Capodichino), Eav (Circumvesuviana) e Msc (Navi da crociera) saranno infatti le protagoniste dell’incontro promosso dal Museo Correale insieme al Comune di Sorrento, Federalberghi Penisola Sorrentina, A.B.B.A.C. e La Grande Onda.

«L’iniziativa – dichiara il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro – vuole premiare le società regionali leader del trasporto e del turismo su rotaie, via mare e via aerea per quanto stanno facendo nel settore dell’ambiente e per lo sforzo che intendono perpetrare nell’attuare politiche di sviluppo innovativo. L’attenzione del Museo Correale su questi temi è molto alta – continua il Presidente – perché è soprattutto nella scelta di pratiche eco-compatibili e nella facilitazione della fruizione culturale, che i numeri del turismo aumentano, consolidando così il binomio cultura-turismo già stigmatizzato a livello nazionale. Il nostro obiettivo è proprio incentivare questo meccanismo virtuoso».