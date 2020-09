MUSEO CORREALE. CONFERENZA DI EMILIO BACCARINI

Nell’ambito dell’enorme ciclo di conferenze organizzate dall’Istituto di Cultura Tasso presieduto da Luciano Russo , venerdi 18 settembre 2020 alle ore 18.00 ci incontreremo con Emilio Baccarini per parlare di IL BENE E IL MALE DOPO AUSCHWITZ.

Emilio Baccarini, professore associato di Filosofia morale, insegna Antropologia filosofica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Si è laureato in Filosofia presso la Sapienza – Università di Roma. Studioso di Husserl (La fenomenologia. Filosofia come vocazione, Studium, Roma 1981) e del pensiero ebraico contemporaneo (Levinas. Soggettività e infinito, Studium, Roma 1985), negli ultimi tempi si è occupato di antropologia della differenza e dell’alterità (Il pensiero nomade. Per un’antropologia planetaria, Cittadella, Assisi 1994; La persona e i suoi volti. Etica e antropologia, Anicia, Roma 1996; traduzione e introduzione di E. Levinas, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano 1998). In questo ambito ha collaborato anche con il Consiglio d’Europa. È direttore responsabile della rivista internazionale «SIDIC». Con l’omonima associazione, in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha organizzato nel settembre 1997 il simposio internazionale “Il bene e il male dopo Auschwitz. Implicazioni etiche per l’oggi” e ne ha curato la pubblicazione degli atti con lo stesso titolo (Edizioni Paoline, Milano 1998).