Museo Correale. 2° Concorso Internazionale di Canto Lirico “Città di Sorrento”

Opera e Lirica Srls indice la Seconda Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Città di Sorrento”, che avrà luogo presso il Museo Correale di Terranova, via Correale 50, Sorrento, dal 2 al 4 aprile 2020.

Nella terra che ispirò Caruso, Opera e Lirica è lieta di accogliere le nuove promesse del canto lirico internazionale, per aprire agli artisti emergenti provenienti da tutto il mondo le porte della tradizione artistica che ha reso l’Italia un punto di riferimento e di incontro, dove il canto lirico è un linguaggio che accomuna ogni esperienza di crescita e di superamento personale.

La tensione e l’armonia delle note liriche saranno la sfida per i concorrenti, che dovranno presentare 4 brani tratti dal repertorio operistico, in lingua originale.

La Giuria sarà composta dai maestri dell’Opera italiana:

 Presidente di Giuria: Norma Fantini, soprano di fama internazionale

 Ivan Antonio, Compositore e Direttore Artistico dell’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado

 Giuseppina Cuccaro, fondatrice e CEO di Opera e Lirica Srls

 Marco Frusoni, CEO e fondatore di ArtsCom agenzia di consulenza e servizi per artisti

 Romina Casucci, Soprano

La premiazione avverrà durante il concerto di gala finale la sera del 4 aprile 2020.

I premi consisteranno in: 1° premio euro 1.000,00; 2° premio euro 600,00; 3° premio euro 300,00.

Ma non finisce qui. In questa seconda edizione sono stati aggiunti i seguenti premi:

– Il vincitore del primo premio riceverà dall’agenzia ArtsCom la realizzazione omaggio di un sito internet, comprensivo di un dominio e un anno di hosting gratuito.

– Il Premio Speciale Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado che darà al vincitore del titolo la possibilità di esibirsi in uno dei prestigiosi spettacoli della OSSCA.

– Premi attribuiti dal Soprano Romina Casucci: 1 Borsa di Studio ad Operalab corso di Alta Formazione con concerti premio in Italia e all’estero www.accademiamusicaleeuropea.com; 1 accesso diretto alla semifinale del Concorso Internazionale Neapolitan Masters Competition.

Non vi sono limiti d’età per l’accesso al concorso. La scadenza per l’iscrizione, al costo di 90,00 €, è il 15 marzo 2020.

Per leggere il regolamento completo del concorso, visitare la pagina:

www.opera-lirica.com/concorso-lirico-sorrento.html

Per info e iscrizioni contattare:

direzioneartistica@opera-lirica.com

Tel: 3381218424