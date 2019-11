Mercoledì 27 novembre (ore 17) nuovo appuntamento della rassegna ‘Lo scaffale del MANN: con l’autrice Nicolette Mandarano parleremo di ‘Musei e media digitali‘.

Interventi di Paolo Giulierini (Direttore del #MANN), Marita Francescon (Museo della Cappella Sansevero), Stefano Gei (Palazzo Reale di Napoli) e Sergio Riolo (Il Cartastorie).

Moderera’ il dibattito Ludovico Solima (Università della Campania- Luigi Vanvitelli).

Nicolette Mandarano

Storica dell’arte e digital media curator delle Gallerie nazionali Barberini Corsini. Coordina il master Digital Heritage. Cultural Communication through Digital Technologies, Sapienza – Università di Roma.

Qual è il rapporto tra musei e media digitali? Quali sono i mezzi più adatti per creare un dialogo fra istituzione museale e visitatore? Il libro offre una risposta concreta a queste e altre domande. Dopo aver ripercorso brevemente la storia della relazione fra musei e comunicazione, indaga il contesto attuale in cui tale rapporto si sviluppa. Analizza gli strumenti che possono essere impiegati nei percorsi museali per coinvolgere il visitatore, agevolando la fruizione e la comprensione delle opere esposte e del loro contesto. Affronta, inoltre, il tema della comunicazione museale online, fra siti web e piattaforme social, per individuare le buone pratiche comunicative, in ambito italiano e internazionale. Chiude il libro una riflessione sulle modalità della fondamentale e irrinunciabile trasformazione digitale dei musei italiani.