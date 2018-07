Mostra Mercato: 7-8 Luglio, Montesano si colora d’Estate

Due giorni all’insegna della natura tra fiori, piante ed esperti di vari settori che hanno in comune la passione per il verde. Sabato 7 e Domenica 8 Luglio, presso Piazza La Rocca di Montesano sulla Marcellana ospiteranno la seconda edizione di “Mostra Mercato”.

L’inizio dell’evento è previsto per le 10:30, al taglio del nastro saranno presenti il prof. Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, il prof, Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia Italiana del Peperoncino, e l’avv. Corrado Matera, Assessore regionale al Turismo.

Per l’evento sono state organizzate tantissime attività, tra cui molti workshop che permetteranno al pubblico di apprendere e mettere in pratica tecniche innovative, dell’arboricoltura ai laboratori gastronomici.

Previsti in calendario anche appuntamenti dedicati alla cultura, tra cui incontri che avranno come tema di discussione la vegetazione del Vallo di Diano e le specialità di piante che in passato sono state usate a scopi medici. Ci sarà anche l’occasione di pranzare insieme e passare un pomeriggio alternativo alla scoperta di Montesano sulla Marcellana, con visite guidate a monumenti, chiese, palazzi, piazze, conventi e musei cittadini, e la possibilità di pranzare insieme grazie alla collaborazione dell’associazione Pro Loco. Anche i più piccoli avranno l’occasione di divertirsi e imparare con un laboratorio a loro dedicato.

Ognuno degli appuntamenti sarà a cura di un esperto del settore. All’evento parteciperanno anche professori, ricercatori del CNR IBAM, artigiani e cuochi.

Durante l’evento si terranno anche due concorsi, “Balconi e aiuole in fiore”, dedicato ai cittadini che mostreranno come hanno abbellito i giardini casalinghi, e la prima edizione di “Composizioni floreali – Colori d’Estate” che vedrà i fioristi del Vallo di Diano gareggiare per creare la composizione più bella.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook (www.fb.com/mostramercatomontesano) oppure telefonare Michelina De Paolo al 3772961221 e Maria Formentin al 3462193211.

Di seguito è disponibile il programma completo dell’evento.

Sabato 7 luglio

Ore 10.30 I naugurazione della Mostra e taglio del nastro

saranno presenti:

il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, prof. Giuseppe Rinaldi

il Presidente dell’Accademia Italiana del peperoncino, prof. Enzo Monaco

l’Assessore regionale al Turismo, avv. Corrado Matera.

Ore 11:00 Nella ARBO-AREA sul viale che costeggia la strada comunale via garibaldi

Workshop :

“Tree climbing al servizio degli alberi. Arboricoltura e sicurezza sul lavoro”

a cura dell’ arboricoltore Carmine Grimaldi

Ore 12.00 Laboratorio per bambini

“ Educare giocando: dal seme all’albero”

a cura dell’arboricoltore Carmine Grimaldi

Ore 16.00 Laboratorio gastronomico

“Mangiare sano e colorato”

a cura di Michelangelo Padula, patron di Casa Cauli

Ore 17.00 Nella ARBO-AREA sul viale che costeggia la strada comunale via garibaldi Workshop e dimostrazione

“ La filiera del legno. Riqualificazione del legno urbano..abbattere per creare!

Certificazione e non solo”

A cura del dott agronomo Romeo Galiano

Ore 18:00 Conversazione culturale Museo d’Estate

“La via ab Regio ad Capuam” archeologia, turismo, cultura e paesaggio “

a cura del dott. Maurizio Lazzari, geologo; del dott. Stefano Del Lungo, archeologo

Ricercatori CNR-IBAM e la dott.ssa Liliana Caruso, presidente Ass.ne Annia-Popilia

Lions.

Ore 19:30 Laboratorio

“Decorazioni ad intaglio di frutta”

a cura di Vincenzo Cestari

Presso lo stand di Colori mediterranei ci sarà la dimostrazione pratica di colorazioni di tessuti con tinture vegetali.

Presso lo stand dei Bonsai ci saranno esempi di potatura di formazione e consigli per la loro cura.

Domenica 8 luglio

Ore 9:30 Laboratorio per bambini

“Educare giocando: dal seme all’albero”

a cura di Carmine Grimaldi

Ore 10:30 Conferenza

“L’importanza delle specie arboree del Vallo di Diano,

aspetti ecologici, paesaggistici e di monumentalità”

a cura del dott agronomo Maria Pompili

Ore 11:30 Workshop

“ La moderna arboricoltura ;ALBERI! Come comprenderli.

Gestione in ambito urbano ed extraurbano “

a cura dell’arboricoltore Carmine Grimaldi

Ore 15.30 Visita guidata ai monumenti, alle chiese, ai palazzi, alle piazze, ai conventi e ai

musei cittadini

a cura dell’Associazione ArteM contatto:3481905945

Ore 16.30 Conversazioni verdi

“ Erbe amiche tra prati e giardini.

Conoscere le piante che un tempo si utilizzavano come medicine”

a cura della garden designer Maria Formentin

Ore 17:30 Premiazione dei Concorsi

“Balconi e aiuole in fiore” 2^ edizione.

“Composizione floreali -Colori d’Estate” 1^ edizione (riservata ai fioristi del Vallo

di Diano)

(a cura dell’organizzazione).

Ore 18:30 Laboratorio

“Decorazioni ad intaglio di frutta”

a cura di Vincenzo Cestari

Le visite guidate sono a pagamento e con prenotazione da effettuarsi nello stand della Proloco.

Il pranzo potrà essere richiesto direttamente nella piazza Larocca previa prenotazione allo stand della Proloco.