Moro Summer tour”: la “Good Music “ fa tappa in Costa d’Amalfi e Cava de’ Tirreni

“Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora, estati targati Pub il Moro Summer Tour 2019” Questo il motto di una estate 2019 ,imperdibile, targata “Pub Il Moro”,una estate all’insegna della buona musica, di panorami mozzafiato ,di storia cultura e tradizioni,ed ovviamente buon cibo, quello che propone quest’anno “Moro Summer tour 2019 “ .La “Divina “ Costa d’Amalfi e la “Dotta “ Cava de’ Tirreni, saranno lo scenario impareggiabile di una serie di concerti con importanti nomi della musica nazionale ed internazionale.

A Cetara –Costa d’Amalfi ,i primi appuntamenti presso il “note Blu” (ex Nabila)

Si parte il 20 giugno con il concerto dei “Latin Mood” ,formazione guidata da Fabrizio Bosso e Javier Girotto, Con Natalio Mangalavite al piano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Tra beat latino-americani e iniezioni di movenze afroamericane, il Latin Mood è uno sviluppo e ampliamento del Latin Quintet creato da Bosso e Girotto nel 2006. Tango, milonga, chacarera, candombe e… jazz, in proporzione variabile. Doppia è la leadership come anche l’anima musicale dei Latin Mood: da una parte Fabrizio Bosso chiama a raccolta i talenti più rappresentativi del jazz italiano, dall’altra Javier Girotto imprime il bollino DOC della musica argentina,

Il 12 luglio : “The Voice” ovvero “Nick The Nightfly Quintet” ,che presenta il nuovo cd “Be YourSelf “.Deejay radiofonico per Radio Monte Carlo, Nick è anche un affermato cantante musicista con una serie di cd pubblicati nel corso degli anni ed una serie di collaborazioni e concerti con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu , The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris , Patti Austin, Dominic Miller, Dee Dee Bridgewater, Donald Harrison e tanti altri.Il Nick the Nightfly Quintet presenterà brani originali composti dallo stesso Nick, tra cui New York, Chicago e Brasil ,oltre ovviamente a brani del suo nuovo cd “BeYourSelf ” e cantera’ anche i successi di “Nice One” come Midnight Pasta dedicato all’ Italia e Kiss The Bride, un inno all’ amore.

Il 21 luglio è la volta di Joe Barbieri con il suo “Origami”. Barbieri,napoletano, è artista per happy few. “Origami “ è oggetto di un piccolo-grande culto trasversale che travalica i generi (Swing, world, pop) e i confini nazionali. I temi sono sempre quelli: i ricordi, il passare del tempo, l’amore. E, declinati in modo poetico e con il suo falsetto minimalista in equilibrio instabile tra Chet Baker e Caetano Veloso, prendono il cuore.

Il 26 luglio il raffinato Tony Bungaro con il suo “Mare Dentro” quartet, con la magnetica Rosalia de Souza :”Mare Dentro “ è un elegante e emozionante progetto musicale di Tony Bungaro,il quale e’ accompagnato da Antonio Fresa al pianoforte, Marco Pacassoni al vibrafono/batteria/percussioni, Antonio de Luise al contrabbasso, Armand Priftuli alla viola/violino e Gabriela Ungureanu al violoncello. In questo concerto a Cetara egli sarà insieme a Rosalia de Souza l’interprete brasiliana di “bossa nova” più famosa al mondo tra quelle operanti al di fuori dei confini nazionali: una diva amatissima in ogni dove grazie ai numerosi concerti, alla presenza in tante compilation internazionali di “bossa nova” e Musica Popolare Brasiliana.

Le serate saranno presentate dal giornalista Antonio Di Giovanni

Per questi concerti ,al “Note Blu “ di Cetara-Costa d’Amalfi- la prenotazione è obbligatoria ed i biglietti è possibile acquistarli telefonando alllo 0894456352 (dopo le 18.00)- 3334949026 – 3403939561: Pub il Moro.

A Cava de’ Tirreni,infine , nel Complesso Monumentale di S. Giovanni ,due concerti imperdibili con due dei più bravi ed emozionali cantautori italiani :Fabio Concato e Sergio Cammariere.

Il 16 luglio Fabio Concato e Paolo di Sabatino trio .L’amore di Paolo Di Sabatino per le canzoni di Fabio Concato è la genesi di un progetto musicale che ha visto la luce nel 2011.Egli invitò Fabio a partecipare al suo album ‘Voices’, non facendosi sfuggire l’occasione di proporgli di rivisitare una manciata di suoi successi e di “vestirli” con arrangiamenti e sonorità vicine al jazz acustico. Da allora si sono alternati numerosi concerti, uno più emozionante dell’altro, che hanno immortalato questo connubio artistico, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia di ogni live.

Il 23 luglio ,”Sergio Cammariere trio 2019” . Musicista, interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale.In questo concerto Sergio Cammariere è in “trio” insieme ad Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso,un trio che ha già fatto il “sold-out” in tutti i teatri .

Le serate saranno presentate dal giornalista Antonio Di Giovanni

Per i concerti al complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni la prenotazione è obbligatoria ed i biglietti è possibile acquistarli su www.postoriservato .it