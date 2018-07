QUANDO IL MONDO ERA VISTO DA MASSA- DOMENICO RUOCCO

Presentazione del libro “il mio amico Domenico” di Sigismondi, alle 19.30 di giovedi 19 luglio presso la pro Loco di Massalubrense

Ai primi di dicembre del 2011 il Prof. Domenico Ruocco, illustre e benemerito figlio di Massa Lubrense, ci ha lasciato per intraprendere un viaggio alla scoperta di un mondo infinito, che va ben oltre i confini di quel globo terrestre che Lui aveva ampiamente studiato ed in gran parte visitato.

Oggi la sua dimora eterna è il cimitero dell’Annunziata, a brevissima distanza di quella che è stata la sua dimora natia. Dall’antico colle lubrense il prof. Ruocco, da bambino, sognava di conoscere il mondo, e così è stato, avendo perscorso in lungo ed in largo nazioni e continenti.

Con la scomparsa di questo grande studioso (tra i maggiori geografi europei), professore emerito dell’Università di Genova, già docente presso gli atenei di Catania e Napoli, uomo e ricercatore rigoroso, attento e scrupoloso, profondissimo conoscitore della penisola sorrentina, abbiamo perso una delle voci più autorevoli e più critiche a difesa dell’integrità della sua Massa Lubrense.

Pur in avanzata età (87 anni) conservava intatto il suo piglio, la sua lucidità di analisi, la ricercatezza dei dettagli, la sua inesauribile voglia di affrontare nuovi studi, nuove ricerche, nuove pubblicazioni.

Per rinnovare il suo messaggio e rendere omaggio a questo autentico monumento della cultura lubrense, il nostro Luigi Sigismondi ha scritto un elegante volumetto nel quale ha raccolto le testimonianze e i momenti più significativi vissuti con “l’amico Domenico” nel corso di svariati decenni.

Il libro, edito dalla tipografia-editrice Petagna di Sorrento, sarà presentato, per iniziativa dell’Archeoclub, alla Pro Loco di Massa Lubrense il prossimo giovedì 19 luglio, alle ore 20,00. Oltre all’autore, interverranno Franco Simioli, amico e profondo estimatore di Ruocco, e il dott. Michele Petagna, allievo del professore, con il quale ha discusso la sua tesi di laurea.

La produzione bibliografica del prof. Ruocco è vastissima, come innumerevoli sono gli scritti in suo onore, editi dai più disparati settori del mondo accademico, dai suoi estimatori o da suoi studenti.

La sua bio-biblografia è pubblicata sul sito dell’Accademia Pontaniana di Napoli di cui era Socio.

Per l’occasione, grazie alla disponibilità di don Peppino – altro suo allievo – sarà allestita per la prima volta una mostra delle sue opere più significative, alcune delle quali anche non a carattere geografico.

Non ci resta che darvi appuntamento presso la Pro Loco, che ringraziamo per l’ospitalità.

Ruocco Domenico –

Nato a Massa Lubrense il 24/4/1924,

laureato in Lettere e in Filosofia, libero

docente di geografia e di geografia

economica, professore di geografia

economica e di geografia a Catania, a Salerno

e a Napoli (Economia e Magistero) tra il 1958

e il 1976 e a Genova dal 1976 al 1999, è

professore emerito dell’Università di

Genova.

Ha rappresentato la geografia italiana

nelle Società Scientifiche nazionali, in

organismi geografici del Consiglio d’Europa

e dell’Unione Geografica Internazionale. Ha

organizzato Congressi geografici nazionali

ed internazionali e varie altre manifestazioni

scientifiche.

Nella ricerca ha privilegiato tematiche metodologiche e terminologiche

(principio di conseguenzialità, categorie concettuali della geografia), sistemi

di rappresentazioni cartografiche, studi regionali e temi di geogroafia umana

(casa rurale, città, emigrazione, beni culturali) ed economica (petrolio, forme

di utilizzazione del suolo, il prezzo come fattore di geografia, il turismo e i

suoi costi) e infine problemi di geografia politica (differenziazione umana e

spazi politici, Cecenia, limiti dell’Europa, territorio e condono edilizio).

