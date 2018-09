MODUS VIVENDI. GRAN GALA DI CIBO,MODA,ARTE CULTURA E INTRATTENIMENTO.

MODUS VIVENDI: CIBO & MODA

Giovedì 20 Settembre 2018_ore 21.00_POMPEI

MUSICA_Gabriella CASCELLA & Igor DI MARTINO

DANZA_Scuola di Danza Vulcania Swan di

Alessandra SORRENTINO

CONDUCONO_Peppe CROCE & Diletta Bonè ACANFORA

La settimana del Cibo e della Moda in città, è un progetto in itinere, una nuova sfida. “Da un recente sondaggio, si è rilevato che i primi tre valori che il turista straniero percepisce e cerca nel nostro paese sono: la qualità del Cibo, il fascino della Moda e il Patrimonio Storico e Culturale Italiano”. In occasione dell’Anno del Cibo Italiano 2018 e di Milano Fashion Week 2018, Sensi Linguaggi Creativi, laboratorio di Design, Attività Culturali e Promozione Turistica, intende coinvolgere le Imprese e le Associazioni del territorio, per inaugurare un percorso virtuoso in favore delle eccellenze locali, allo scopo di promuovere il Made in Italy per i numerosissimi turisti in visita a Pompei e nel Distretto della Bellezza Vesuviano. Ci auguriamo di ricevere adesioni e consenso da parte di tutti gli operatori della filiera, per iniziare una campagna di riqualificazione, in un settore strategico per l’economia dell’intero territorio ancora poco sviluppato e valorizzato.