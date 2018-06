Moda, Arte e Cultura si incontrano per il Museo Correale

Serata di gala organizzata dal Rotary Club Sorrento, dal Museo Correale e dal Comune di Sorrento in collaborazione con le Amiche del Museo Correale, l’Inner Wheel Sorrento e la Fidapa Bpw Penisola Sorrentina finalizzata a raccogliere fondi no-profit per contribuire al restauro di alcune opere d’arte presenti nel Museo.

Nella splendida location del Museo, aperto al pubblico di sera per l’occasione, ci sarà una sfilata di moda nelle meravigliose sale interne che vedrà quali protagonisti la Maison Sarli New Land, la Maison Celestino Couture, la Maison Impero Couture ed il Maestro Gerardo Sacco, orafo di fama internazionale.

A seguire ci sarà uno standing buffet sulla altrettanto incantevole terrazza belvedere dove avremo modo di degustare vini e prelibatezze del territorio.

La conduzione della serata sarà affidata ad un volto noto dello spettacolo, Patrizia Pellegrino accompagnata dal simpatico Stefano Masciarelli.

Il contributo minimo per partecipare alla serata è di euro 45,00 a persona.

Gli inviti saranno disponibili, fino ad esaurimento posti, direttamente presso il Museo, negli orari di apertura, o presso la gioielleria Piscopo in Sorrento al Corso Italia

