Miss Universo al via le selezioni in Campania. Partiranno nella Città dei Templi

Capaccio Paestum – Partono dal Cilento, le Selezioni della Campania di Miss Univese Italy 2019, il Concorso dei Concorsi di Bellezza, il Concorso più importante del Mondo, quello che sforna e, dove hanno mosso i primi passi tante Top Model Internazionali; il Concorso più seguito e quello più ambito e sognato da tutte le ragazze è nato in California nel 1952 e per un periodo è stato pure organizzato dall’attuale Presidente USA Donald Trumph. Paestum, la Città dei Templi, è quella chiamata a tagliare il nastro delle Selezioni Campane, curate da Lino Miraldi che, giovedi 25 aprile a partire dalle ore 20,00 all’AgriPaestum metterà in passerella una ventina di aspiranti Miss pronte a sfidarsi a colpi di sfilate in coloratissimi costumi da bagno ed eleganti abiti davanti ad una qualificata giuria presieduta dal Patron Nazionale Marco Ciriaci, che avrà il compito di scegliere le prime finaliste campane che, ad agosto, si giocheranno il passaggio per la Finale di Roma dove, a fine estate, si eleggerà Miss Universe Italy 2019 che a dicembre volerà in Oriente per rappresentare l’Italia alla Finalissima Mondiale . La serata ad ingresso libero sarà arricchita da momenti di spettacolo, musica e comicità.