Minori: “Stasera mi presento io”, lo spettacolo di Pianoforte e teatro della “Bottega delle Arti”

Il 29 e 30 Giugno la “Bottega delle Arti” porta in scena “ STASERA MI PRESENTO IO” spettacolo di Pianoforte e Teatro con piccole e giovani promesse della costiera amalfitana.

E’ un appuntamento consolidato ininterrottamente da 24 anni, approdato in tutte le locations della costa, da Maiori ad Amalfi, da Praiano all’Auditorium di Ravello regalando forti emozioni e soddisfazioni a tutti i partecipanti che si sono alternati. Anche quest’anno non potevano mancare indiscutibili talenti e futuri artisti che si esibiranno tra esecuzioni al Pianoforte e scene teatrali riservando anche tante sorprese preparate minuziosamente durante l’anno accademico.

Grazie ai genitori, la Bottega delle Arti si conferma una realtà del territorio che attraverso le competenze e professionalità degli insegnanti, ha saputo soddisfare le attese dei tanti protagonisti.

Da circa 7 anni il laboratorio è in convenzione con il Conservatorio di Musica di Salerno per i Corsi Pre-Accademici che prevedono ogni anno degli esami in sede con docenti del Conservatorio stesso. L’organizzazione Vi aspetta sia Sabato che Domenica alle 20.30 presso l’Atrio delle Scuole Elementari di Minori rivolgendo un ringraziamento al Comune di Minori e un grande in bocca al lupo a tutti gli artisti Info 335 5866010

L’amministrazione Comunale