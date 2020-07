Minori, spazio alla musica: dal 22 al 26 luglio la IV edizione di Mediterraneo Horn Meeting

“il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l’anima capisce, ma che l’anima non potrà mai tradurre” (Arnold Bennett).

Dal 22 al 26 luglio a Minori si parlerà di musica. Nello splendido scenario, tra il verde dei monti e l’azzurro del cielo e del mare, si terrà la IV° Edizione del Simposio Masterclass “MEDITERRANEO HORN MEETING”, organizzato dall’Associazione Musikanten in collaborazione con l’Accademia Mediterranea del Corno. Tale incontro è ormai considerato, dal mondo artistico e dalle testate giornalistiche, uno degli eventi più importanti del sud, avendo richieste di partecipazione da tutta Europa. Anche quest’anno, nonostante la situazione che il mondo sta vivendo, saranno presenti maestri illustri provenienti dai più prestigiosi teatri nazionali ed internazionali per contribuire alla crescita artistica dei giovani talenti del nostro territorio, di tutta l‘Italia. Sarà presente il M° Roberto Miele, il M° Loris Antiga, il M° Vittorio Ferrari, il M° Simone Baroncini. Ci onorerà della sua presenza, il grande e stimato da tutto il mondo artistico, il Maestro dei maestri Guido Corti, l’emblema del corno in Italia. Come tutti gli anni, anche quest’anno, il Simposio Masterclass non prevederà solamente lezioni individuali e collettive ai ragazzi partecipanti, ma sarà indetto un concorso diviso in tre fasce di età. La finale avverrà sabato 25 luglio alle ore 20,30 a LARGO SOLAIO DEI PASTAI. Anche quest’anno ci sarà il consueto appuntamento, tanto atteso dalla cittadinanza, “NAVIGANDO TRA I SUONI DEL MARE” concerto che si terrà sul traghetto messo a disposizione dalla società Travelmar alle ore 19,30 domenica 26 e sempre domenica in PIAZZA CANTILENA alle ore 21,00 si terrà un concerto degli allievi partecipanti e dei maestri su musiche del grande compositore scomparso da poco Ennio Morricone.

Tale evento è reso possibile dal lavoro ininterrotto del Direttore Artistico Antonio Proto sempre vicino ai giovani artisti del corno ai quali dona il suo tempo e la sua arte. Tutto ciò è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Minori e del Sindaco Andrea Reale, sempre disponibile a sostenere queste manifestazioni artistico-culturali che contribuiscono a diffondere le bellezze della nostra terra, e agli sponsor che permettono la realizzazione di tale evento.