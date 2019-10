Minori. Soggiorno climatico alle Terme Vescine – Suio (Lt)

Minori. L’Amministrazione Comunale, in linea con l’obiettivo di promozione dell’agio, organizza un Soggiorno Climatico a Suio, una località termale di antica origine, in provincia di Latina, precisamente nel comune di Castelforte, nella settimana che va dal 25 ottobre al 31 ottobre.

Il Soggiorno si svolgerà presso il complesso termale “Vescine” con:

Sistemazione in camera doppia o matrimoniale

Trattamento di Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti

Ingresso al percorso termale

Transfert da e per Minori

n. 2 escursioni pomeridiane nel Golfo di Gaeta e visita zona archeologica di Minturno e Scauri

n. 2 serate di intrattenimento musicale

Tariffa € 54 a notte

Supplemento Singola € 10 a notte

Gli ospiti dovranno essere muniti di impegnativa medica per cure termali: il ticket per i non esenti verrà saldato in loco.

L’iniziativa è rivolta ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Il Comune patrocinerà l’iniziativa destinando una quota di compartecipazione agli utenti residenti nel Comune di Minori che abbiano compiuto 60 anni e, in via eccezionale, previa istanza, a persone con disabilità.

Coloro che siano interessati all’iniziativa potranno chiedere informazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove saranno anche disponibili i moduli di adesione, da compilare entro il 10 ottobre.