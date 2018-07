Minori: SENTIERO DEI LIMONI BY NIGHT ” con pernottamento.

INCONTRO PUBBLICO PROGRAMMATICO – parliamone insieme Lunedi 16 luglio 2018 ore 20.00 – Piazzetta Chiesa di San Michele in Torre di Minori.La sentieristica in costa d’Amalfi rappresenta un GRANDE volano di conoscenza del territorio e di sviluppo delle strutture ricettive indotte.

Pur tuttavia tale forma di turismo ” sostanzialmente ” pendolare per sua stessa natura non riesce, per la limitatezza del tempo a far conoscere, condividere ed incidere concretamente nel tessuto economico.

Unire SENTIERISTICA CON PERNOTTAMENTO e passeggiata notturna può rappresentare un ulteriore motivo di soggiorno nel nostro territorio e contribuire alla valorizzazione ed alla cultura locale, con iniziative ad esse legate Lo scopo di questa proposta turistica é anche quella di integrare la “semplice escursione” con il pernottamento e la visita ai monumenti del territorio.

La costa d’Amalfi ed i suoi sentieri non sono suggestivi solo di giorno o al tramonto ma nella notte assumono una veste magica. Nel silenzio della notte, ed alle prime luci dell’alba, la natura si risveglia con il canto degli uccelli e il vociare dei mattinieri. Il miglior modo per vivere queste emozioni é il pernottare nelle strutture alberghiere o extralberghierenei pressi del sentiero dei limoni. -Vi aspettiamo a TORRE di Minori per parlarne insieme . L’invito è esteso alle Istituzioni e inviato come comunicato agli organi di stampa. Per raggiungere la chiesa di San Michele in Torre di Minori è possibile usufruire del pulmino interno che parte dalla basilica di Santa Trofimena alle ore 20.00.

Info: 348.9172439