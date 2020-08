Minori. Scenari edizione speciale. Il 13 agosto appuntamento con l’Accademia Mandolinistica Napoletana diretta da Mauro Squillante

Scenari edizione speciale agosto – dicembre 2020

Questa sera, mercoledì 13 agosto 2020, l’Accademia Mandolinistica Napoletana diretta da Mauro Squillante in “Mandoliniamo “.

L’appuntamento è alle ore 21.30 a Minori, in Piazza Maggiore Garofalo

Torna, dopo 8 anni, un’edizione speciale di Scenari spettacoli per Minori Città del Gusto in Costa D’Amalfi. Appuntamenti d’estate tre serate dirette da Ferdinando Formisano, con il patrocinio del comune di Minori.

Infatti questa edizione è stata voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale di Minori

Scenari quest’anno è caratterizzata da una particolarità: oltre la essenziale programmazione estiva, dovuta ai noti fatti dell’emergenza sanitaria, si è già al lavoro per estenderla fino all’autunno-inverno 2020.

In autunno si prevedono spettacoli incentrati sulle fiabe, le leggende e tradizioni varie della Costa D’Amalfi e della Regione Campania.

In inverno saranno ospitati gruppi musicali della campania e del sud in genere anche con canti tradizionali Natalizi.

La programmazione estiva prosegue il 18 agosto con “I canti della tradizione popolare” con Biagio De Prisco, Nino Dario, Salvatore De Vivo.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e con inizio alle ore 21,30 nella deliziosa piazzetta Maggiore Garofalo. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza COVID 19, incontriamoci nel segno della cultura.