Minori: Sabato inaugurazione del presepe di Palladino

Sabato 15 dicembre alle 18.30 sarà inaugurato il presepe dipinto”Un Vandelo della Natività” di Giacomo Palladinopresso le antiche Scuderie in Piazza Cantilena a Minori

Il presepe di Palladino si distingue per essere una sorta di compendio creativo di tante natività di cui è ricca la storia dell’arte internazionale. Non una rappresentazione qualsiasi, bensì un presepe dipinto. Già, perché per il sesto anno consecutivo il maestro mette in scena le sue sagome e i suoi scorci a fare da cornice all’ambiente più classico della natività.

sagome, rigorosamente dipinte a mano, saranno in mostra tra gli archi e volte dell’antica scuderia di Piazza Cantilena. Qui, all’interno di una vecchia stalla dove un tempo trovavano ricovero i puledri dell’aristocrazia minorese, sarà allestita la nuova creazione artistica di Palladino fatta di sagome dipinte interamente reinterpretate dall’artista e che citano apertamente opere che vanno dal ‘300 all’ ‘ 800.

«Il grande Mistero della Natività rivive nel presepe di Giacomo Palladino attraverso forme e colori che consentono di ripercorrere le grandi suggestioni della storia dell’arte – scrive Luigi Buonocore, Direttore del museo del Duomo di Ravello-. Un racconto che spazia dalle preziosità fiabesche del gotico internazionale al colorismo veneto, passando per il sapiente disegno della tradizione toscana. Una sintesi perfetta di idea e realtà, capace di attingere, nello stesso tempo, al repertorio sempre vario dell’attualità. Un messaggio dell’arte che canta la Fede, dono sublime che annuncia al mondo la lieta novella. Regaliamoci un momento in cui contemplare il Bambino Gesù. In cui riviere i luoghi di immaginario il cui progetto divino si realizza in pienezza: la vita splende in un uomo, nell’unione della natura umana e della natura divina attraverso la persona del Figlio».

Il presepe resterà aperto, a cura della Pro Loco di Minori, tutti i giorni dalla ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00, fino al 27 gennaio 2019.Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Proloco Minori al numero 089877087 o sulla pagina Facebook.