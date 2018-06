Minori: ritorna il GustaMinori dal 24 al 26 di agosto

Si sta dando l’ultimo ritocco all’interessante programma della Kermesse del Gusta Minori (arte, storia, cultura enogastronomia) che tiene impegnate decine di persone tra attori di teatro, cantanti, musici, ballerini, storici, cuochi e cucinieri (nel prepotente ricordo del grande Maestro di gastronomia Ezio Falcone)

La fortuna della kermess ebbe inizio, sommessamente e senza troppe pretese n el 1987 in occasione della visita a Minori dei partecipanti al Congresso degli avvocati che si teneva a Salerno. Fu allestito all’epoca il solo spazio che girava attorno alla Villa Romana fino alla piazza deel Popolo

Una cosa alla buona che, però si potè ripetere negli anni a seguire sotto la spin ta dell’esuberanza giovanile degli organizzatori. La prima edizione (chiamiamola così) fu in giugno, ma poi si pensò bene di spostare la data alla prima decade di settembre : e così si andò avanti.

Si riusci persino ad organizzare, nel contempo, un interessante premio di valenza nazionale sulla letteratura enogastromica e la cittadina accolse valenti esperti del settore che diedere lustro, anche grazie al responsabile del tempo Andrea Reale, a Minori.

C’è una soddisfacente attesa per la kermesse.