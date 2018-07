Minori. Recital di giovani pianisti

In attesa del concerto del celebre pianista Boris Berman alla Reggia di Caserta (in cartellone giovedì 19 luglio), il 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival presenta un nuovo appuntamento con i giovani talenti della sezione “Young artist concert series”, mercoledì 18 luglio (ore 21, ingresso libero), presso il suggestivo largo “Solaio de’ Pastai” di Minori.

La serata, che offrirà l’ascolto di una selezione di opere, tra gli altri, di Bach, Haydn, Beethoven, Chopin, Liszt, vedrà protagonisti Jack Zhao, Grace Lee, Joana Gonzalez, Aliun Zheng, Jigeng Zhang, Xiong Xiao, Solomon Ge, Xiaoping Wang, giovani pianisti arrivati in costiera da diverse nazioni per dedicarsi alle attività culturali del festival diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde con l’organizzazione del Center of Musical Studies di Washington.

Tutti i concerti del festival sono ad ingresso gratuito.