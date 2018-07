Minori. Rassegna Cinematografica “ IL CRATERE” Villa marittima Romana

“Il cratere”, di Silvia Luzzi e Luca Bellino, Italia 2017, (durata: 94′), con Rosario Caroccia, Sharon Caroccia, Tina Amariutei, Assunta Arcella, Imma Benvenuto, Erois Caroccia, Mariaelianna Caroccia, Rosario Junior Caroccia, Rosario Petrone, Davide Russo, Genny Valentino Produzione TFilm, Rai Cinema, con il contributo del MiBACT, Pulse Britdoc Genesis Fund

“Il cratere” è terra di vinti, spazio indistinto, rumore costante. Rosario è un ambulante, un gitano delle feste di piazza che regala peluche a chi pesca un numero vincente. La guerra che ha dichiarato al futuro e alla sua sorte ha il corpo acerbo e l’indolenza dei tredici anni. Sharon è bella e sa cantare, e in questo focolaio di espedienti e vita infame lei è l’arma per provare a sopravvivere. Ma il successo si fa ossessione, il talento condanna. Il Cratere è una favola Disney al contrario…

Unico titolo italiano in concorso all’interno della Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Il cratere segna l’esordio nel lungometraggio di finzione per la coppia di documentaristi formata da Luca Bellino e Silvia Luzi. Un’indagine sul rapporto padre-figlia in un contesto, quello della Campania sottoproletaria, sempre più in rilievo nello scenario cinematografico nazionale. Tra vendite di peluche per strada e sogni di riflettori neomelodici, un dramma familiare irradiato dalla splendida performance della giovanissima Sharon Caroccia.