Minori, questa sera alle 21 la terza edizione di “Schermi d’Arte”

Questa sera alle 21.00 seconda serata : “ Minori Schermi d’Arte”.

Spirito: “Da Federico Fellini e Alberto Sordi a Ennio Morricone e Giuliano Montaldo”.

Gli eventi si svolgeranno nella piazzetta di Minori, con cinema all’aperto, incontri all’aperto, presentazioni e conferenze all’aperto e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

“La retrospettiva cinematografica “Minori Schermi d’Arte” giunge quest’anno alla terza edizione.

L’anno in corso celebra il centenario di due grandi che hanno fatto la storia della cinematografia italiana: Federico Fellini e Alberto Sordi, indimenticati e indimenticabili.

La rassegna li ricorda con i film di Fabrizio Corallo e Ettore Scola a loro dedicati per perpetuarne il genio creativo.

Ci pregiamo, inoltre, di rendere onore alla scomparsa del Maestro Ennio Morricone con la riproposizione del Live di “Once Upon A Time In America” (Deborah’ s Theme) dall’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 24 Marzo del 2012. Contestualmente onoreremo Giuliano Montaldo, grande regista italiano, che diretto da Francesco Bruni nel film “Tutto quello che vuoi” , diventa un anziano poeta.

E Mario Monicelli diceva: “Il cinema non morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la sala cinematografica , forse, ma di questo non mi frega niente”. La kermesse è ideata da Paolo Spirito noto programmista ed autore di programmi televisivi nazionali e si svolgerà questa sera, domani sera, fino al 31 Luglio”. Lo ha affermato Paola Mansi, Assessore alla Cultura del Comune di Minori.