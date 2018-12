di Minori: il Proscenio presenta NAPOLI MILIONARIA

Chissà se il sindaco di Minori, Andrea Reale, avesse continuato nel tempo la sua felice esperienza teatrale chi ci avrebbe guadagnato, lui o Minori.

Per un certo lato Minori non ha perso del tutto perchè Reale, nonostante le pecche, con la sua candidatura e conseguente affermazione ha contribuito alla “pulizia” tanto auspicata da tanti ….e ancora contribuisce.

Comunque, ciò nonostante, la compagnia teatrale amatoriale “il Proscenio” da lui ideata e portata avanti negli anni con l’aiuto di tanti giovani e donzelle (alcuni ormai ex..) e sotto la direzione e supervisione di sua moglie Lucia d’Amato, ripropone le sue performances anche per queste feste natalizie, portando sul palcoscenico l’opera di Eduardo De Filippo “Napoli milionaria. Questo lavoro sarà proposto per otto serate, dal 25 dicembre al 6 di gennaio, all’auditorium del palazzo delle Arti della via Lama.