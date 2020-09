Minori. “Passione eterna… napoletana”: giovedì 10 agosto il concerto in piazzetta Maggiore Garofalo. “Passione eterna… napoletana” è un viaggio nello straordinario mondo della canzone napoletana d’autore. Il filo conduttore, oltre alle canzoni classiche che spaziano da Reginella a Malafemmena, da O’ Surdate Nammurato a Torna a Surriente, da Io te vurria vasà a O’Paese d’o Sole, è la passione… napoletana, per eccellenza. Passione che si esprime in tutte le sue sfaccettature e in ogni campo, dal sentimento impetuoso per la persona amata, alla forte attrazione per eventi esterni ed imprevedibili, dal dolore che può travolgere il fisico e l’animo umano alle emozioni più vere ed autentiche della vita. E non c’è animo più adatto di quello napoletano a poter esprimere al meglio le passioni, per una donna, per il proprio paese, per l’arte, la musica, per una condizione, per il lavoro e tutte uniche ed irripetibili! E sono queste le stesse passioni che troviamo nelle più belle canzoni napoletane affidate alla voce di Giovanni Amorelli, alle note del pianista Francesco Giuseppe Notar, alla conduzione di Maria Coppola. Il concerto si terrà giovedì 10 agosto, nell’ambito degli Appuntamenti d’estate 2020 realizzati dal Comune di Minori, alle ore 21.00, in piazzetta Maggiore Garofalo, a Minori. Concerto realizzato grazie alla “meraki” che accomuna tutti quelli che l’hanno fortemente voluto a partire dall’amministrazione, all’interprete, al musicista. Che cosa significa la parola “meraki”? Dal greco antico indica l’amore con cui si fanno le cose mettendo anima, creatività, amore e mettendo qualcosa di noi stessi dentro le cose che facciamo.