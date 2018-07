Sei gruppi di ragazzi motivati, provenienti da sei paesi diversi, sono qui per il progetto “The Green WE Make” organizzato dal Comune di Minori, in collaborazione con ACARBIO. Stiamo organizzando una passeggiata insieme a favore della sostenibilità

Da Minori a Ravello , il 22 luglio dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con meeting point per la partenza presso la Basilica di S. Trofimena