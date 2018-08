Minori “ Parole note sul Sentiero dei Limoni “con Gigi Marzullo, Domenico De Masi e Roberto Ruocco

Il Sentiero dei Limoni, il Tour fra Minori e Maiori ,nel mondo contadino e nelle bellezze paesaggistiche della Costiera, dopo il boom di presenze , registrato in questa prima parte di stagione turistica che lo ha consacrato in modo inequivocabile , come tappa imperdibile per gli appassionati del trekking ,e dei panorami mozzafiato, aggiunge alle sue brillanti performance un happening da non perdere:

“ PAROLE NOTE SUL SENTIERO DEI LIMONI “ con GIGI MARZULLO, DOMENICO DE MASI , e i percorsi musicali di ROBERTO RUOCCO, incontro variegato e fra Uomini del Sud ,che mettono per un giorno le loro esperienze giornalistiche, didattiche ,musicali e mondane ,al servizio della intuizione turistica piu’ rilevante nel panorama delle piu’ recenti strategie turistiche di questo fortunato e incantevole territorio.

Gigi Marzullo ,giornalista e brillante ideatore del palinsesto notturno Rai,che, con il suo stile giornalistico inconfondibile “ sottovoce “, si confrontacon il sociologo De Masi , a sua volta , brillante e riconosciuto conoscitore del Mondo della Comunicazione e del Lavoro , nonche’ protagonistaessenziale del Miracolo Ravello, per spiegare la coniugazione positiva dell’antica maestria contadina con i suoi riti e le sue specificita’ , che, pur nell’ambito di un’ attualita’ ricca di contrastanti fermenti socio-politici, si impone all’attenzione del pubblico Internazionale ,con il suo antico ma attualissimo modello rispetto ad una società solo apparentemente lontana … Quest’ultima , pur immersa in fermenti nazionalistici , in tensioni e egoismi commerciali, in un utilizzo dilagante dei social , mostra di prediligere per le sue vacanze una full immersion nella sana saggezza di una comunità ,quella di Torre di Minori , che, con i pergolati dei limoni e tanto duro lavoro nelle terrazze sul mare , ne assicura non solo un’insostituibile cornice di giallo Oro, ma anche un modello di vita ,e un sistema economico ,con una sua ricca ma silenziosa sobrieta’ che pone al centro l’uomo. Forse così si spiegano anche le ricche umanita’ a cui Torre di Minori ha dato i natali , nei vari campi dalle Professioni all’Esercizio delle Arti, giusto per ricordarne qualcuno dall’Artista Pittore Vittorio Mansi al filantropo Avv . Pasquale Ruocco .

PAROLE NOTE SUL SENTIERO DEI LIMONI , che , per tempismo, quasi festeggia i brillanti numeri del Sentiero dei Limoni, si completa poi con i percorsi musicali di Roberto Ruocco , da anni impegnato in un’ attenta riproposizione delle radici culturali dei territori , che, in questa occasione, oltre a condividere con Domenico De Masi una speciale preferenza x la interpretazione di alcuni classici Napoletani , presenterà una rielaborazione arrangiamentale pianistica dell’antica Canzone “Menure Luntana” ,scritta nel secolo scorso da un emigrato Minorese ,e affidata nella interpretazione Vocale alla fine maestria Vocale di Ernesto Radano e di Cristina Bozzi. Una serata da non perdere! in uno scenario mozzafiato! Questa interessante commistione di stili in Parole e Note è divenuta happening grazie all’attenzione e alle intuizioni dell’Amministrazione Comunale di Minori , condotta dal Sindaco Andrea Reale in una Estate di accattivanti e variegati appuntamenti serali.

In occasione dello spettacolo “Parole note sul Sentiero dei limoni” in programma per giorno 3 agosto alle ore 21,45 presso la Piazzetta di Torre l’orario del pulmino per il servizio di trasporto interno subirà delle leggere variazioni che si seguito si riportano:

ore 20,30 CORSA SPECIALE SOLO DIREZIONE TORRE CON PARTENZA DAL CAPOLINEA (COMUNE) – LA CORSA SI CONCLUDERA’ ALLA FERMATA 2 (MINORI PALACE) ore 21,00 CORSA SPECIALE SOLO DIREZIONE TORRE DALLA FERMATA N. 2 MINORI PALACE ore 21,30 CORSA ORDINARIA CHE PROCEDERA’ ECCEZIONALMENTE PRIMA IN DIREZIONE TORRE E POI CIMITERO ore 23,00 CORSA ORDINARIA CHE PROCEDERA’ ECCEZIONALMENTE PRIMA IN DIREZIONE CIMITERO E POI TORRE ORE 23,30 CORSA SPECIALE IN DISCESA SOLO DA TORRE PER CAPOLINEA