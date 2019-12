Minori. Il Palazzo delle Arti accoglie Filumena Marturano dopo il 2017 e 2018 con Natale in casa Cupiello e Napoli Milionaria

Il Proscenio torna ad impreziosire il tempo delle festività, a colorarlo di arte e di bellezza con un testo che nella storia di ogni compagnia può segnare un punto di approdo, una sorta di consacrazione di una piena maturità espressiva. L’opera in questione é Filumena Marturano, capolavoro assoluto di Eduardo De Filippo. In questi ultimi tempi, dopo un lungo periodo di lontananza dalle scene, il Proscenio è tornato alla grande con Natale in casa Cupiello nel 2017 e Napoli Milionaria nel 2018.

La compagnia nata da un gruppo di ragazzi negli anni ’80 che trovarono in Rosario D’Amato in arte Serino una loro guida appassionata, oggi é fatta di quegli stessi ragazzini, ritrovatosi adulti con lo stesso incanto negli occhi dentro un palcoscenico.

Giovani leve garantiscono la continuità della tradizione. Amici di Maiori e Ravello hanno reso più variegato il gruppo innescando una bellissima sinergia e scambio di esperienze.

Il Proscenio prima di essere una compagnia teatrale è una storia di vite vissute e condivise, è questa la sua forza, che dentro la scatola magica della regia precisa e inappuntabile di Lucia Amato trasforma tutto in una magnifica creazione.

Filumena vi aspetta a Minori per accompagnarvi nella sua anima e svelarvene i segreti più intimi.

I biglietti sono già in vendita presso la Pro Loco di Minori, in via Roma (tel. 089.877087). La prima sarà la sera di Natale alle ore 20,00 presso il Palazzo delle arti di Minori (Via Lama). Le repliche sono previste per i giorni 26, 29 dicembre – 2, 4 e 5 gennaio alle ore 20 e nei giorni 1 e 6 gennaio con inizio alle ore 18,30.