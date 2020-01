Minori. Il Mercante in Fiera a teatro il 6 gennaio

6 gennaio 2020

Tensostruttura comunale

Ore 20.00

In collaborazione con Scabec

IL MERCANTE – Theatre Game Show

Lo spettacolo è la teatralizzazione del gioco natalizio di carte del MERCANTE IN FIERA.

Nato nel ‘700 e nominato anche da Wolfgang Amadeus Mozart, è basato sull’utilizzo di due mazzi di carte personalizzati con immagini speciali.

Uno show con attori, cantanti, ballerini e band dal vivo che ha come obiettivo principale quello di intrattenere, emozionare e divertire il pubblico, che diventa protagonista e non solo spettatore. L’ospite trascorre così una serata di spettacolo, gioco, arte.

Nasce dall’esigenza e la volontà di unire la tradizione dei giochi natalizi, al potere di coinvolgere più persone in uno stesso luogo che ha il teatro. Non si gioca più in casa attorno ad un tavolo, ma condividendo la magia del Natale in uno spazio più grande.

Il pubblico è attore principale, perché può conquistare le carte non con la classica asta monetaria, ma superando alcune divertenti prove (canore, fisiche, espressive).

Ci si distacca così dal materialismo, per vivere nel giusto modo lo spirito della festività natalizia.

Lo spettacolo, trattandosi principalmente di un gioco, è adatto a qualsiasi tipo di età.

Come conclusione, verranno consegnati premi ai vincitori.

Ideato e diretto da Alessandro D’Auria