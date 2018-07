Minori: martedi incontro con Vincenzo Rubano

Martedi 10 luglio sarà consegnato a Vincezo Rubano il riconoscimento “Cartesar Carlo de Juliis” a Minori nel corso della presentazione del libro “Soldati di Pace” dello stesso Rubano. Vincenzo Rubano è un giobnalista cilentano che scrive per La Città e Repubblica; ha partecipato a m issioni in Kosovo, Libano ed Afghanistan ricoprendo per il Ministero della Difesa un prestigioso incarico dal 2017. Vanta assegnazione di numerosi premi e riconoscimenti di valore internazionale. La sera di martedi 10 sarà appunto presentato il suo lavoro a Minori alla piazza Cantilena, alla presenza del col. Vincenzo Lauro, comandate del Quartier Generale Italiano c/o Joint Force Command Headquarter Naples e del ten. col. Antonio Grilletto comandant Forze deel Sud Esercito Italiano.