Minori. Make it blue

Per il quarto anno consecutivo il tratto di spiaggia libera di Minori diventa un modello di arenile completamente gratuito, libero, pulito costantemente, monitorato e attrezzato con un laboratorio ambientale per i bambini fino al 21 agosto, con la presenza di giovani che arrivano da tutto il mondo. Il progetto Make it Blue ideato dall’associazione Acarbio in collaborazione con Yap Italia e il supporto del Comune di Minori, è un esempio di come un luogo come una spiaggia, bene di tutti, possa essere considerato un ‘laboratorio ambientale di sostenibilità’ non solo con la pulizia quotidiana ma anche offrendo insegnamenti educativi a partire dai più piccoli. Dal mercoledì alla domenica (dalle ore 10 alle 12) ragazzi che arrivano dalla Russia agli Stati Uniti, dal sud all’est dell’Europa, in lingua inglese e in Italiano, coinvolgono con giochi, racconti, disegni, mostre estemporanee, sotto la tenda di “Make it Blue”, i bambini presenti sulla spiaggia. Il tema è l’ambiente e le sue declinazioni. Per non dimenticare anche durante una ‘stagione’ spensierata come può essere l’estate, che il buon esempio per la difesa della natura è responsabilità di tutti. Anche prendendosi cura di un pezzo di spiaggia.