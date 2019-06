Il 25 giugno i Premi MarediCosta a Elisabetta Donadono, Alfonso Sarno, Valentina Scannapieco, Gennaro Brasiletti alla memoria. A Minori i libri di Guaccio e Mammone

Sarà Largo Solaio dei Pastai a Minori ad ospitare la consegna di alcuni dei Premi MarediCosta, nell’ambito della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Appuntamento Martedì 25 Giugno alle ore 20.00. Il riconoscimento è rivolto ad autori, editori, realtà culturali “locali” che, attraverso la loro attività, hanno raccontato storie, personaggi, luoghi, tradizioni, atmosfere, che segnano il territorio della Costiera Amalfitana, attraverso la forma del romanzo, della poesia, del saggio, della documentaristica, o che sono “figli culturali” di questo territorio. I Premi MarediCosta 2019 saranno consegnati in due momenti. A Minori i riconoscimenti andranno agli scrittori “di cucina” Elisabetta Donadono, Alfonso Sarno, Valentina Scannapieco, e alla famiglia di Gennaro Brasiletti per un’opera postuma.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta dalla presentazione dei libri “La vigna” di Gennaro Maria Guaccio, edito da Lupi, e “L’Amore è uno soltanto” di Raffaella Mammone, pubblicato da Terra del Sole.

A condurre la serata il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.